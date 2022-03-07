أنقرة (زمان التركية)ــ وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهامًا إلى أوكرانيا بمحاولة إطالة فترة التفاوض، لاستجماع قواها، معبرا عن أمله بقيام المسؤولين الأوكرانيين “بإبداء موقف بناء أكثر”، فيما انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العقوبات الغربية على روسيا.

جاء ذلك خلال اتصال بين أردوغان وبوتين بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفقًا لبيان صادر عن الكرملين، فإن أردوغان انتقد، في حديثه مع بوتين، ما اعتبره الحملات التمييزية التي تقودها بعض الدول الغربية ضد روسيا والشخصيات الروسية.

كما أوضح بيان الكرملين أن روسيا مستعدة لدعم تركيا بأي طريقة ضرورية لإجلاء مواطنيها العالقين في منطقة الصراع.

فيما قال بيان صادر عن إدارة الاتصالات الرئاسية التركية ‏إن أردوغان أكد لبوتين أن بلاده مستعدة لتقديم أي مساهمة ضرورية من أجل حل سريع وسلمي في أوكرانيا، مجددًا دعوته لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، واتخاذ خطوات عاجلة نحو التوصل لمعاهدة سلام بين الطرفين.

على خلفية شنّ روسيا هجومًا على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، واعترافها باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرض عقوبات متنوعة وشديدة على الاقتصاد الروسي.