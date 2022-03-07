أنقرة (زمان التركية) – قالت معلومات إن زيادة جديدة مرتقبة بأسعار البنزين والديزل في تركيا.

وعقب الزيادات الأربعة المتعاقبة خلال 4 أيام فقط من المنتظر أن تفرض الحكومة، وفق المعلومات الواردة عن مصادر بقطاع الطاقة، زيادة جديدة بنحو 57 قرشا لكل لتر بنزين وليرة و44 قرشا لكل لتر ديزل ليتجاوز بهذا سعر لتر الديزل 22 ليرة.

وكان سعر برميل النفط الخام قد ارتفع إلى 120 دولار بعدما كان يبلغ 73 دولار مطلع العام الجاري، وذلك عقب بدء روسيا عمليتها العسكرية داخل أوكرانيا ليسجل بهذا أعلى مستوياته خلال التسع سنوات الأخيرة.

وأثرت هذه الزيادة سلبا بأسعار الوقود في تركيا، ففي غضون شهرين ارتفعت تكلفة ملئ خزان السيارة بنحو 500 ليرة تقريبا.