أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو: “لقد عاد اقتصادنا إلى فترة السبعينيات. وعلى الرغم من الحرب في أوكرانيا، فإن اقتصادنا في حالة أسوأ من روسيا وأوكرانيا”.

تصريحات داود أوغلو، جاءت خلال لقائه مع المنظمات غير الحكومية، تعليقا على الزيادات المتتالية في الأسعار في تركيا.

وذكر رئيس وزراء تركيا الأسبق أنه في الوقت الذي وصل فيه انخفاض قيمة الليرة التركية إلى 90 في المائة مقابل الدولار، فقدت العملة الأوكرانية 30 في المائة من قيمتها.

أوضح داود أوغلو أن تركيا تمر بأوقات صعبة للغاية، فهناك حريق في كل شريحة من المجتمع وفي كل أسرة في البلاد، و الشباب عاطلون عن العمل، وأصحاب المتاجر بائسون، والعمال مدمرون، والنساء يائسات.

زعيم حزب المستقبل: “بينما الناس في هذه الحالة، يطالبنا رئيسنا ومن يحكمنا بتوفير الأموال وتقليص النفقات وكأنهم يسخرون منا، بل أنهم يخبروننا أن الكثير من الأشياء رخيصة في تركيا”.

وأكد داود أوغلو أن الحكومة التركية وضعت حيز التنفيذ نظامًا بمعدلات فائدة متعددة كودائع محمية بالعملة.