أنقرة (زمان التركية) – انتقد رئيس حزب الاتحاد الكبير، مصطفى داستاجي، الزيادة المتلاحقة في ارتفاع أسعار الوقود.

تصريحات داستاجي جاءت بعد “اجتماع المجلس الموسع” لحزبه الذي عقد في فندق في أنقرة.

حول الارتفاع في أسعار البنزين والديزل، قال داستاجي: “لقد وصل المواطنون إلى نقطة لم يعد بإمكانهم فيها متابعة ارتفاعات الوقود. كما تزداد ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الاستهلاك الخاص في ذلك بنفس المعدل”.

داستاجي قال إن حزب الاتحاد الكبير هو جزء من تحالف الشعب، وأنه حزب سياسي عمره 30 عامًا، ولديه خبرة سياسية عالية جدًا، وهو أحد أكثر الأحزاب السياسية ترسخًا في تركيا.

وأضاف داستاجي: “لدينا كوادر ذات خبرة كبيرة.. من الضروري أن يكون لها مكانة أقوى في البرلمان وأن يكون لها حضور أقوى في الإدارة التركية”.

ومذكّرا بأنهم أرادوا تقديم الدعم اللازم للزراعة والمزارعين لسنوات، صرح داستاجي أن أهم قضية في الزراعة هي التخطيط، مشيرا إلى أن من آخر المواضيع التي تم الحديث عنها زيت عباد الشمس، فتركيا لديها ما يكفي من الأراضي لإنتاج عباد الشمس، ولكن المشكلة الوحيدة هنا هي التخطيط.

وكان سعر برميل النفط الخام قد ارتفع إلى 120 دولار بعدما كان يبلغ 73 دولار مطلع العام الجاري، وذلك عقب بدء روسيا عمليتها العسكرية داخل أوكرانيا ليسجل بهذا أعلى مستوياته خلال التسع سنوات الأخيرة.

وأثرت هذه الزيادة سلبا بأسعار الوقود في تركيا، ففي غضون شهرين ارتفعت تكلفة ملئ خزان السيارة بنحو 500 ليرة تقريبا.