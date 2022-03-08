أنقرة (زمان التركية) – أقدم ضابط صف تركي، مفصول تعسفيًا من عمله خلال حالة الطوارئ -2018:2016- على إنهاء حياته، في ثالث واقعة تشهدها تركيا خلال أسبوع.

بعد انتحار ضابط الشرطة، أحمد أولجون، في ولاية أوردو التركية، بسكب البنزين على نفسه، أنهى ضابط الصف إمره هيزارجي، الذي كان يعيش في أنقرة، حياته.

خبر انتحار هيزارجي تم مشاركته عبر منصة المفصولين عن العمل في انقرة خلال حالة الطوارئ.

وقالت المنصة في منشورها: “انتحر ضابط الصف في أنقرة، انتحر لأنه غير قادر على تحمل الملاحقات القانونية والتهميش. نعرب عن تعازينا لأسرته وأقاربه المتألمين”.

وقال المتحدث باسم منصات المفصولين تعسفيا عن العمل، منير كوركماز، إن هذه ثالث حالة وفاة لشخص مفصول عن العمل هذا الأسبوع، فيكفي إلى هذا الحد.

ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.