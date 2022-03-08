أنقرة (زمان التركية) – تعادل فريق بشكتاش مع منافسه باشاك شهير ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين للدوري التركي الممتاز.

واستهل نادي باشاك شهير التسجيل في الدقيقة الخامسة والثلاثين عبر نجمه المصري، محمود تريزيجيه.

وفي الدقيقة الحادية والأربعين من عمر المباراة أحرز نادي بشيكتاش هدف التعادل عبر لاعبه جوفين يالشين.

وخلال الوقت بدل الضائع من الشوط الأول أهدى نجم نادي باشاك شهير، أوكاكا، ناديه هدف التقدم لينتهي الشوط الأول بتقدم نادي باشاك شهير بهدفين مقابل هدف.

وشهدت الدقيقة الرابعة والخمسين من عمر مباراة تسجيل لاعب نادي بشكيتاش، كنان كارامان، هدف التعادل لناديه.

ولم تهتز شباك الناديين طوال الوقت المتبقي لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وبهذا ارتفع رصيد باشاك شهير إلى 47 نقطة بينما ارتفع رصيد بشيكتاش إلى 45 نقطة بعدما فشل في اقتناص الفوز على ملعبه.

جدير بالذكر أن بشيكتاش كان قد ودع كأس الزراعة الأسبوع الماضي بعد هزيمته أمام نادي قيصري سبور بهدفين مقابل هدف.