أنقرة (زمان التركية)ــ احتلت تركيا المرتبة 147 من بين 179 دولة في مؤشر الديمقراطية الليبرالية لمعهد أصناف الديمقراطية (V-Dem).

وفقًا لـ”تقرير الديمقراطية 2022″، الذي نشره المعهد السويدي، فإن تركيا جاءت في المرتبة الأولى من حيث نسبة التراجع في مؤشر الديمقراطية الليبرالية بواقع 20%.

صنف المعهد تركيا من بين الدول العشر الأكثر “استبدادية”، إلى جانب البرازيل والهند وبولندا وصربيا والمجر، وصنفها على أنها “دولة استبدادية انتخابية”، ووضعها بين الدول ذات المستويات السامة من الاستقطاب السياسي.

وجاء في التقرير: “بلغ الاستقطاب السياسي في تركيا إلى مستويات سامة بعد وصول الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام 2002، نتيجة إرادة الحكومة التي اعتمدها. الاستقطاب السام كان بمثابة أداة استراتيجية ليتمكن أردوغان من إجراء تغييراته التي كسرت الديمقراطية في البلاد”.

وذكر التقرير أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان يقود عملية “تحويل تركيا إلى الاستبداد”، منتقدًا في الوقت ذاته الأحزاب السياسية وقادتها الذين يناهضون التعددية ولا يساومون في العملية الديمقراطية، ولا يحترمون الحقوق الأساسية للأقليات، كما يشجعون شيطنة المعارضين السياسيين ويقبلون العنف السياسي الذي تمارسه السلطة الحاكمة في البلاد.

https://v-dem.net/media/publications/dr_2022.pdf