أنقرة (زمان التركية) – هاجم يكيت بولوت كبير مستشاري الرئيس رجب طيب أردوغان، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متوعدًا بكشف حقائق عنه، في مخالفة واضحة لموقف الرئيس التركي الداعم لنظيره الأوكراني.

وعبر تويتر أشار بولوت إلى “ثورة البرتقال” الأوكرانية التي يُزعم أن الملياردير الأمريكي جورج سوروس دعمها، قائلا: “غدا سنتحدث عن حقيقة زيلينسكي الذي زجت به إسرائيل ليدفع الشعب الأوكراني إلى الموت. ودعمه من قبل سوروس. ما يحدث هو استغلال لدولة وشعبها. سننظر سويا إلى الحقيقة وليس التصورات المختلقة”.

يأتي ذلك بعد أن أعرب مستشار أردوغان عن دعمه لرجل الأعمال التركي أدهم سانجاك رئيس شركة BMC الدفاعية الذي الذي زار روسيا مؤخرًا ووصف الناتو بأنه حلف استعماري.

وأعرب يكيت عن دعمه لسانجاك الذي أفاد خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني بروسيا أنه لم يتصور أبدا أن يتم استخدام الطائرات المسيرة التركية لهذا الغرض، قائلا: “أدهم سانجاك أحسن القول. على جميع العقليات المنتدبة الاستماع جيدا إلى حديثه”.

ومن اللافت أن تغريدة بولوت الأخيرة جاءت مغايرة لتصريحات أردوغان التي أكد خلالها عن رفضه لاحتلال أوكرانيا من قبل روسيا، كما تناقضت مع اتصالات وزير الدفاع خلوصي أكار والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين مع مسؤولين في الناتو والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.