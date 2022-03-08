أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات وزارة الزراعة والغابات التركية، أن تركيا تعتمد على بشكل كبير على الخارج في تحقيق الاكتفاء من زيت عباد الشمس.

دفع الغزو الروسي لأوكرانيا أزمة الزيت في تركيا إلى القمة. كشف ارتفاع أسعار عباد الشمس، وهو أمر لا غنى عنه للمطبخ، عن مدى انخفاض إنتاج هذه السلعة في تركيا.

ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة والغابات، يبلغ زيت عباد الشمس الذي يتم الحصول عليه من محصول البلاد حوالي 400-450 ألف طن سنويًا، فيما استوردت تركيا 820 ألفًا و771 ألف طن من زيت عباد الشمس الخام مقابل 1.1 مليار دولار في عام 2021.

ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة، فإن أكثر واردات عباد الشمس في تركيا قادمة من روسيا وأوكرانيا وهما اكبر مصدرين لإنتاج زيت عباد الشمس في العالم.

وفق البيانات يبلغ معدل اكتفاء تركيا الذاتي من عباد الشمس 64%، فيما تستورد بنسبة 36%.

وبحسب تقرير السوق الصادر في يناير 2022 للوزارة، تم استيراد 3.3 مليون طن من عباد الشمس في موسم مبيعات 2019/2020، بينما كانت 50.6٪ من واردات تركيا من الاتحاد الروسي، و 14.6٪ من أوكرانيا، و 11.5٪ من بلغاريا في عام 2020. / موسم مبيعات 2021.

وبحسب بيانات اتحاد جمعيات الغذاء التركي، فإن أكثر المنتجات المستوردة في مجال الغذاء في عام 2021 كانت القمح (2.3 مليار دولار) وفول الصويا (1.5 مليار دولار) وزيت عباد الشمس الخام (1.1 مليار دولار) على التوالي. شكلت هذه المنتجات الثلاثة ما يقرب من 28.5 في المائة من إجمالي الواردات، أي أكثر من الربع.

و في عام 2021، تجاوز إجمالي واردات تركيا من الزيوت النباتية 3 مليارات دولار، وشكل زيت عباد الشمس الخام ثلثها.