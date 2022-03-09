محمد أبو سبحة (زمان التركية)ــ أثنت لجنة “التداخلات التركية في الشؤون العربية” بالجامعة العربية، على مبادرة تركيا لإصلاح علاقاتها مع البلدان العربية.

اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التداخلات التركية في الشؤون الداخلية العربية، قالت إنها أخذت علماً بالتطورات التي شهدتها العلاقات بين الجمهورية التركية وعدد من الدول العربية، متطلعة لمزيد من التطورات البناءة بما يخدم ويحافظ على مصالح الجانبين.

وكانت تركيا استعادة علاقاتها السياسية بدولة الإمارات بعد قطيعة لسنوات، كما تعمل على إصلاح العلاقات مع مصر والسعودية.

من جهة أخرى عبرت اللجنة عن قلقها من استمرار الوجود العسكري التركي على أراضي عدد من الدول العربية ودعت تركيا إلى سحب قواتها من سوريا وليبيا والعرااق والتوقف عن تجنيد المرتزقة.

كما أدانت اللجنة الانتهاكات التركية المُتكررة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بفرض حظر السلاح على ليبيا.

تضم اللجنة مصر -رئيسا- والإمارات والبحرين والسعودية والعراق، والأمين العام لجامعة الدول العربية، وعقدت اجتماعها الرابع اليوم الأربعاء، على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزاري.

أكدت اللجنة أيضا على عدم شرعية تواجد القوات التركية في كل من دولة العراق ودولة ليبيا والجمهورية العربية السورية، وشددت على ضرورة سحب تركيا لقواتها بشكل فوري دون قيد أو شرط، ودعت اللجنة إلى أهمية تعاون الحكومة التركية من أجل اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها التصدي لعمليات رعاية وتجنيد وتدريب ونقل المقاتلين الإرهابين الأجانب والمرتزقة لداخل حدود البلاد العربية.

كما استنكرت اللجنة أي مساس بالتركيبة الديموجرافية في بعض المناطق العربية الواقعة تحت سيطرة القوات التركية على غرار شمال شرق سوريا، والانتهاكات المستمرة لسيادة بعض الدول العربية.

كما أكدت اللجنة على قرارات مجلس جامعة الدول العربية السابقة، والخاصة بالتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية. وقالت إنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع المُقبل للجنة على هامش الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوي الوزاري برئاسة مصر.