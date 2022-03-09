أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج أحدث استطلاع رأي في تركيا بشأن الانتخابات، عن تقلص الفارق بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والشعب الجمهوري المعارض.

وفق استطلاع الرأي الذي أجرته شركة Gezici للدراسات واستطلاع الرأي في تركيا خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، تم سؤل المشاركين عن الحزب السياسي الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات.

وفق نتائج استطلاع الرأي، جاءت نسب تأييد الأحزاب السياسية على النحو التالي:

– العدالة والتنمية: 30.4 في المئة

– الشعب الجمهوري: 28.2 في المئة

– حزب الخير: 11.3 في المئة

– حزب الشعوب الديمقراطي الكردي: 10.1 في المئة

– حزب الحركة القومية: 9.2 في المئة

– حزب الديمقراطية والتقدم: 2.2 في المئة

– حزب المستقبل: 1.4 في المئة

– حزب الأمة: 1.2 في المئة

– حزب السعادة: 0.8 في المئة

– حزب الوطن: 0.1 في المئة

كما أشارت النتائج إلى تقدم رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بنحو خمس نقاط في حال تنافس كيليجدار أوغلو مع أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إذ حصل كيليجدار أوغلو على دعم بنسبة 52.6 في المئة، في حين حصد أردوغان 47.4 في المئة من الدعم.

وتضمن استطلاع الرأي أيضا سؤال المشاركين عن التيار القادر على حل المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها تركيا، حيث كشفت النتائج تقدم تحالف الشعب المعارض بنحو 2.5 نقطة على تحالف الجمهور الحاكم.

وقبل توزيع أصوات من لم يحددوا موقفهم بعد حصل تحالف الشعب المعارض على 40.1 في المئة من الأصوات، بينما حصل تحالف الجمهور الحاكم على 37.6 في المئة. وعقب توزيع أصوات من لم يحددوا موقفهم بعد ارتفعت نسبة أصوات حزب الشعب المعارض إلى 51.6 في المئة متفوقا على تحالف الجمهور الحاكم الذي حصل على 48.4 في المئة.

هذا وعكس استطلاع الرأي تخوّف الغالبية العظمى من الأتراك من المستقبل، وخلال إجابتهم عن سؤال بشأن مستقبل البلاد أكد 69.2 في المئة من المشاركين أنهم يتخوفون من مستقبل البلاد في حين أوضح 30.8 في المئة أنهم لا يشعرون بأية مخاوف تجاه مستقبل البلاد.

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