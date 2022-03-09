كييف (زمان التركية)ــ قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يجب إنهاء الحرب والتسوية عبر المفاوضات.

في رسالة بالفيديو قال زيلينسكي: “الحرب يجب أن تنتهي. يجب أن نجلس على طاولة المفاوضات. لكن ليس من أجل الطموحات القاتلة القديمة ولكن من أجل المصالح العامة الصادقة والملموسة”.

وشكر زيلينسكي الرئيس الأمريكي جو بايدن على قراره بحظر استيراد النفط من روسيا ووصفه بأنه إشارة قوية للعالم أجمع، قائلاً: “أنا شخصياً ممتن لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية بايدن على هذا القرار. أقوى إشارة للعالم بأسره. الأمر بسيط للغاية: كل قرش يتم دفعه لروسيا يتحول إلى مدافع وقذائف تطير إلى دول أخرى ذات سيادة “.

وفي إشارة إلى أن روسيا أعلنت عن الممرات الإنسانية وأغلقتها، صرح فولوديمير زيلينسكي أن أول ممر إنساني سيتم فتحه هو واحد في المائة فقط مما يجب القيام به.

كما شكر فولوديمير زيلينسكي الروس الذين ساندوا أوكرانيا ونزلوا إلى الشوارع، معتبرًا أنهم يقاتلون من أجل السلام.