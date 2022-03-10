أنقرة (زمان التركية) – انتقل 15 صحفياً روسيًّا للعيش في تركيا في أعقاب القيود المشددة المفروضة على وسائل الإعلام عقب غزو أوكرانيا.

قال أرول أوندر أوغلو، مراسل تركيا لـ”مراسلون بلا حدود، لموقع “بيانت” التركي يوم الثلاثاء: “لم يكن أمام الصحفيين الروس خيار سوى مغادرة بلادهم، بعد أن أغلقت روسيا وسائل الإعلام الغربية، وحددت اوسائل الإعلام الوطنية ما يجب أن تنقله عن حرب أوكرانيا”.

يذكر أن البرلمان الروسي أقر يوم الجمعة قانونًا يفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 15 عامًا لمن ينشر “أخبار كاذبة” عن الجيش الروسي، بظل الصراع في أوكرانيا.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز انتقدت الأسبوع الماضي الرقابة الروسية التي تطالب الصحفيين بوصف حرب روسيا على أوكرانيا بـ”عملية عسكرية خاصة”، بدلا من “حرب” أو “غزو”، معتبرة أنها ترقى إلى مستوى التضليل.

ومنذ ذلك الحين، أوقفت العديد من المؤسسات الإعلامية الغربية، بما في ذلك مجموعة بي بي سي، سي إن إن إنترناشيونال، وبلومبرج الإعلامية أنشطتها في روسيا، إلى جانب إيقاف العديد من وسائل الإعلام الروسية المستقلة أنشطها، حفاظا على سلامة صحفييها.

وأفاد أوندر أوغلو أن العديد من الصحفيين الروس جاءوا إلى تركيا للوصول إلى مكان آمن، وأضاف: “إنهم يهدفون إلى الذهاب إلى بلدان فيها أفراد عائلاتهم أو بلدان يمكنهم فيها ممارسة الصحافة بطريقتهم الخاصة”.

وذكرت مصادر مطلعة أن حوالي 150 صحفيًا روسيا غادروا بلادهم حتى الآن، وكان معظمهم يعملون في وسائل إعلام مستقلة.