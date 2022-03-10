أنقرة (زمان التركية) – أقر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بارتفاع تكلفة المعيشة في تركيا، ولكنه قال إن المشكلة عالمية.

تجاوز معدل التضخم النقدي في تركيا، حاجز 50 بالمئة.

وقال الرئيس أردوغان، في تصريحات خلال اجتماع لحزبه في البرلمان: “نواجه تكلفة معيشية متزايدة ناجمة عن ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار السلع المادية.

وأضاف أردوغان أن هناك هذا الوضع يعيشه العالم كله، وليس مقتصرا على تركيا.

كما ذكر أردوغان أن تركيا أثبتت مرة أخرى قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات من خلال قوتها الإنتاجية والتوظيفية.

وتابع الرئيس التركي: “في حين انكمش الاقتصاد العالمي بمقدار 3.1، نما الاقتصاد التركي بنسبة 1.8 في عام 2020. لقد حققت تركيا الصين فقط النمو”.

وأكد أردوغان أنه على الرغم من الزيادة السريعة في أسعار المدخلات، فقد وصل الاقتصاد التركي إلى أعلى معدل نمو في السنوات العشر الماضية في عام 2021 بنسبة 11٪.

مع دخول العام الجديد فرضت الحكومة زيادة في الضرائب ورسوم السلع والخدمات، مثل الكهرباء والغاز الطبيعي.