موسكو (زمان التركية) – اتهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الحكومة الأوكرانية بوضع خطط لشن هجوم عسكري على بلده، مضيفا أن العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا أحبطت هذه المخططات.

وقال لوكاشينكو خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة في موسكو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين: “لولا الضربة الاستباقية الروسية لهاجمت أوكرانيا بيلاروس”. وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أنه يعتزم إطلاع بوتين على “الأماكن داخل الأراضي الأوكرانية التي جرت فيها التحضيرات لشن هجوم على بيلاروس قبل بضع ساعات من بدء العملية الخاصة الروسية”