أنقرة (زمان التركية) – قالت رئيسة حزب الخير ميرال أكشنار، إنه كان يجب على الحكومة التركية أن تنحاز للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

تصريحات أكشنار جاءت خلال مشاركتها فى برنامج على قناة “فوكس تي في” التركية.

وأوضحت ميرال أكشنار أن الغرب رسب في الأزمة الأوكرانية، مشيدة بالمواطنين الروس الذين احتجوا في بلادهم ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وبخصوص موقف تركيا من موسكو، أكدت أكشنار أنه كان يجب على أنقرة أن تنحاز للعقوبات المفروضة على روسيا، منددة بقيام السياسة الخارجية لتركيا على العلاقات الشخصية.

وفي سياق منفصل، ردا على سؤال عن كيفية تحسن الاقتصاد، قالت أكشنار: “يجب أن يخرج أردوغان ويقول: أنا آسف يا شعبي، لقد وضعت يدي في هذا الشيء الذي لا أفهم به، ولكن لم يحدث ذلك”.

وأشارت أكشنار إلى أنه يجب على أردوغان أن يحاسب المسئولين عن البنك المركزي والاقتصاد، بعدها كل شيء سيكون على ما يرام.

وبخصوص تصريحات أردوغان التي هاجم فيها الأطباء، ذكرت أكشنار أن أردوغان الذي طالما ما يعلن الكثير من الأعداء، أعلن مؤخرا “الأطباء” كعدو له.

يذكر أن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، ذكر أنه تم مطالبة تركيا بفرض عقوبات على روسيا.

قال ستولتنبرغ إن الناتو يتوقع من كل حلفائه أن يفرضوا عقوبات على روسيا، حتى يجعلوها تدفع الثمن. وذكر الأمين العام للناتو أنه نقل هذا الأمر إلى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو.

وتابع ستولتنبرغ: “تلعب تركيا دورًا رئيسيًا هنا. توفر تركيا أيضًا القدرات الأساسية لأوكرانيا. الطائرات بدون طيار التركية مهمة في هذه المرحلة”.

يذكر أن تركيا قالت إنها لن تشارك الدول التي فرضت عقوبات على روسيا، كما فرضت حظرا على تحليق الطائرات الروسية في أجوائها. تقول تركيا إنها تريد المحافظة على علاقتها مع موسكو.