أنقرة (زمان التركية) – تترقب تركيا زيارة مهمة من اليونان، وذلك بعد أيام قليلة من خطوة مماثلة لإعادة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، التي وُصفت بأنها “تاريخية”، يقوم رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأحد، بزيارة عمل إلى تركيا.

وسيلتقي ميتسوتاكيس أولاً مع الرئيس رجب طيب أردوغان لتناول طعام الغداء بعد حضور القداس في البطريركية اليونانية الفنار بمناسبة يوم الأرثوذكسية في اسطنبول.

وفي حديثه إلى وكالة “دويتشة فيله” الألمانية، قال البروفيسور اليوناني وعضو هيئة التدريس بجامعة بيلكنت، لوناس غريغورياديس: “يقوم رئيس الوزراء ميتسوتاكيس بهذه الزيارة لإظهار حسن نيته بأنه يريد بداية جديدة في العلاقات بين البلدين”.

وأشار غريغورياديس، الخبير في العلاقات التركية اليونانية ، إلى أن غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا استهدف المبادئ الأساسية للنظام الدولي، وأن التطورات الجارية جلبت مخاطر جديدة في مجال الأمن لكل من تركيا واليونان.

وشدد الخبير اليوناني على أن التطورات الأخيرة تسلط الضوء مرة أخرى على أهمية الناتو، وقال: “الناتو يمثل رابطًا مهمًا بين اليونان وتركيا، وأمن البحر الأسود وإنهاء الصراع العسكري في أوكرانيا مهمان لكلا البلدين. التطورات الجديدة تجمع البلدين معًا على أرضية مشتركة في سياق المصالح الأمنية المشتركة”.

وأكد الخبير أنه يمكن للزعيمين، بوصفهما فاعلين مسؤولين في المنطقة، أن يقولوا: “قد تكون لدينا صراعات ثنائية واختلافات في الرأي، لكننا نتفق عندما تكون الحرب ليس حلا”.