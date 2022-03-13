أنقرة (زمان التركية) – أكد مسؤولون حكوميون كبار من تركيا وإسرائيل أن أنقرة وتل أبيب مستعدان للتعاون في مجال الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، ​​وسط جهود متواصلة بين البلدين نحو إصلاح العلاقات المتدهورة منذ 2010.

قال وزير الموارد الطبيعية التركي للطاقة فاتح دونمز يوم السبت إن تركيا يمكنها بسهولة نقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا، لكن قد تكون هناك حاجة لخطوط أنابيب إضافية إذا نقلت كميات أكبر عند الحاجة.

تأتي تصريحات دونماز بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء المنصرم إن تركيا مستعدة للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة، بعد اجتماع مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في أنقرة.

جاءت الزيارة التاريخية التي استمرت 24 ساعة، والتي وصفها أردوغان بأنها “نقطة تحول في العلاقات بين تركيا وإسرائيل”، في الوقت الذي يتطلع فيه البلدان إلى إصلاح العلاقات بعد عقد من التوترات.

تم تجميد العلاقات بين تركيا وإسرائيل بعد مقتل 10 مدنيين خلال غارة عسكرية إسرائيلية عام 2010 على سفينة المساعدات التركية مافي مرمرة، والتي كانت تسعى لخرق الحظر المفروض على قطاع غزة.

بعد اتفاق المصالحة لعام 2016 أعاد البلدان سفراءهما بشكل متبادل، لكن عقب الاشتباكات الحدودية مع غزة في عام 2018 استدعت تركيا دبلوماسييها وأمرت مبعوث إسرائيل بالخروج من البلاد.

أفادت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن تل أبيب هي الأخرى مستعدة للتعاون مع تركيا في مجال الغاز الطبيعي.

وأكدت نائبة رئيس الكنيست الإسرائيلي غيداء ريناوي الزعبي لصحيفة “ديلي صباح” المحسوبة على لحكومة التركية أن مثل هذا التعاون مطروح على الطاولة.

ونقلت الصحيفة عن الزعبي قوله في تصريحات أدلى بها على هامش منتدى أنطاليا للدبلوماسية: “نطمح حقا لمواصلة ما كان قبل عدة سنوات من التعاون والشراكة خاصة في مجال السياحة والتجارة والاقتصاد”.

يذكر أن تركيا ليست جزءًا من منتدى غاز شرق المتوسط”​​، الذي يضم كلا من إسرائيل واليونان وإيطاليا وقبرص اليونانية والسلطة الوطنية الفلسطينية والأردن ومصر، المنتدى الذي أخرج أنقرة فعليًا من معادلة الطاقة في شرق البحر المتوسط.