أنقرة (زمان التركية) – تعرض الرحالة الأمريكي براين كيث، لحادث سرقة بمنزله في مدينة أنطاليا جنوب تركيا.

ليلة السبت الماضي أقدم لصوص على سرقة دراجة الرحالة الأمريكي البالغ من العمر 52 عاما التي جاب بها العالم، من البناية التي يعيش بها كيث منذ 10 سنوات رفقة زوجته في حي هاشم إيشان.

وأوضح كيث أنه في ليلة الواقعة قدم اللص على متن دراجة صفراء أمام البناية وقام بتحطيم قفل دراجته، من ثم أخذها ولاذ بالفرار، مفيدا أن اللص ترك دراجته في المكان.

وأكد كيث أنه يعجز عن استيعاب إقدام اللص على ترك دراجته، قائلا: “قدمت إلى تركيا قبل عشر سنوات، والآن سُرقت دراجتي التي جبت بها العالم. أنا حزين للغاية. عندما أدركت أن دراجتي سُرقت ركضت باكيا إلى زوجتي. إنه شعور سيء للغاية، فتجمعني بتلك الدراجة العديد من الذكريات. جبت على متنها عشرات الدول كألمانيا والدنمارك والسويد وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية. كانت آخر جولة لي من أنطاليا إلى بيتليس. قطعت مسافة 3 آلاف كيلومتر. هذه ليست مجرد دراجة. لا أهمية مادية لها، لكنها تحمل ذكريات عشرات الدول التي قطعتها بها. أتمنى أن يتم العثور عليها”.

هذا وأفاد كيث أنه أبلغ الشرطة بالواقعة وقدم بلاغا، قائلا: “كاميرات المراقبة التقطت جميع تفاصيل اللص. أريد أن يتم العثور على ذكرياتنا وإعادتها لنا”.