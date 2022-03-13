أنقرة (زمان التركية) – أثيرت مزاعم عن تجاهل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، منذ ستة أشهر لطلب تقدم به 14 من نواب حزبه للقائه.

وذكرت صحيفة Gazete Duvar أن العديد من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم منزعجون من فقدان البرلمان لصلاحياته الإدارية بالكامل بالتزامن مع تفعيل نظام الحكم الرئاسي.

وزعمت الصحيفة أن النواب العاجزين عن لقاء أردوغان لا يستطيعون أيضا التواصل مع الوزراء.

وأفادت الصحيفة أن النواب الراغبين في مناقشة سياسات الحزب وطرح مقترحات أو تحذيرات عجزوا، عن طرح آرائهم خلال الاجتماعات المكتظة التي يحضرها أردوغان، وهو ما دفعهم إلى التقدم بطلب لقاءات منفصلة غير أنهم لم يتلقوا أية ردود على طلباتهم هذه.

هذا وزُعم أن النواب الأربعة عشر لم يتلقوا ردا على طلبهم لقاء أردوغان منذ ستة أشهر.