أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “يني أقيت” التركية الموالية لحكومة حزب العدالة والتنمية، إن ارتفاع أسعار الوقود في البلاد، يدعم الحياة الصحية.

بينما تتواصل ردود الفعل على الارتفاعات المتتالية للوقود منذ مطلع العام، نشرت صحيفة “يني آقيت” التركية، تقريرا بعنوان “الانتقال إلى حياة صحية: ارتفاع الوقود تسبب في زيادة استخدام الدراجات”.

الصحيف قالت إن مبيعات الدراجات الهوائية زادت مع ارتفاع أسعار البنزين والديزل، مؤكدة أن الزيادة في استخدام الدراجات منح نقاطًا إضافية للصحة العامة.

ويرتبط سعر الوقود في تركيا، بسعر صرف العملات الأجنبية، الذي شهد صعودا كبيرا منذ العام الماضي.

يذكر أنه في الأيام الماضية، نشرت “يني أقيت”، خبرا شرحت خلاله طريقة صنع زيت عباد الشمس في المنزل بعد ارتفاع أسعاره وصعوبة الحصول عليه في تركيا.