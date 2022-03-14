كييف (زمان التركيةــ صرح ميخائيل بودولياك، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أنه سيتم عقد اجتماع اليوم لمناقشة النتائج الأولية للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

في بيانه على تويتر، ذكر بودولاك أن المفاوضات تتواصل عبر الإنترنت دون انقطاع، وأشار إلى أن مجموعات العمل تعمل باستمرار وأن هناك قضايا مختلفة تتطلب الاهتمام.

وقال ميخائيل بودولياك “المفاوضات ستجرى اليوم لمناقشة النتائج الأولية للمفاوضات”.

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الجولة المقبلة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار مقررة اليوم.