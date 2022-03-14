بكين (زمان التركية)،، فرضت الحكومة الصينية الحجر الصحي على مدينة شنجن التي يبلغ عدد سكانها 17.5 مليون نسمة بسبب حالات الإصابة بفيروس كورونا المتزايدة، فيما تم حظر التنقل من وإلى شنغهاي، أكبر مدينة في البلاد والتي يعيش بها 24 مليون نسمة.

مركز شنجن للوقاية من الأوبئة ومراقبتها، أعلن أنه سيتم تطبيق ثلاث جولات من الاختبارات الجماعية على جميع المواطنين وسيتم إيقاف الدخول والخروج من المدينة بعد تسجيل 75 حالة بها.

وأشار في بيان إلى أنه سيتم إغلاق جميع الشركات مؤقتًا، باستثناء تلك التي توفر الاحتياجات الأساسية، وسيعمل جميع الموظفين في المؤسسات العامة من منازلهم، باستثناء أولئك الذين يعملون في مهام مكافحة الأوبئة والحماية.

بالإضافة إلى وقف خدمات الحافلات ومترو الأنفاق في المدينة، تم تعليق خدمات الشحن مؤقتًا من منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة المجاورة، التي تشهد موجة وبائية لمتحور أوميكرون.

أعلنت مجموعة Foxconn، أكبر مزود لخدمات تصنيع الإلكترونيات في العالم، أنها أوقفت عمليات التصنيع في المدينة بسبب حالات الإصابة. تنتج الشركة على نطاق واسع أجهزة أصلية مثل iPhone و iPad من Apple و Amazon’s Kindle و Sony PlayStation 3 و Microsoft Xbox 360.

قيود النقل إلى شنغهاي

وفي الوقت نفسه، تم فرض قيود على النقل في شنغهاي، أكبر مدينة في البلاد ويبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، حيث تم تسجيل 41 حالة محلية.

وقالت إدارة المدينة، في بيان إنه بينما طلبت من المواطنين عدم مغادرة المدينة إلا للضرورة، تم إيقاف خدمات الحافلات بين المدن مؤقتًا.

بحسب البيان، أولئك الذين يرغبون في السفر إلى شنغهاي يجب أن تكون نتيجة اختبارات كورونا الخاصة بهم سلبية قبل 48 ساعة من وصولهم.

وفقًا للبيان الصادر عن لجنة الصحة الوطنية، تم اكتشاف 1437 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في الصين.

من ناحية أخرى، يستمر تأثير “الموجة الخامسة” في هونغ كونغ. بحسب البيان الصادر عن مركز الحماية الصحية، فقد تم اكتشاف 32 ألف 430 حالة إصابة بفيروسكورونا في المدينة خلال الـ24 ساعة الماضية، توفي 190 شخصًا بسبب الفيروس.