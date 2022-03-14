أنقرة (زمان التركية) – يزور المستشار الألماني أولاف شولتز تركيا، اليوم الاثنين لإجراء محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول آخر تطورات الحرب الروسية-الأوكرانية، إلى جانب العلاقات الثنائية.

وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية قالت إن الزعيمين سيجتمعان بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، يعقبه مؤتمر صحفي وعشاء.

تسعى تركيا، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع كل من الغرب وروسيا، إلى العمل كوسيط محايد بين الأطراف المتحاربة في أوكرانيا.

مع أن تركيا عضو في الناتو لكنها لم تفرض أي عقوبات على روسيا بسبب غزوها على أوكرانيا، وهي تعتمد مثل ألمانيا على الغاز الطبيعي الروسي لتلبية نسبة كبيرة من احتياجاتها من الطاقة.

في الأسبوع الماضي، أشرفت تركيا على المحادثات التي بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا في منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا السياحية الجنوبية، دون توصل إلى هدنة بين الطرفين.

أقامت ألمانيا علاقات أوثق مع تركيا خلال فترة رئاسة سلف شولز أنجيلا ميركل، والتي بدأت في عام 2005. وبدأت تركيا محادثات العضوية مع الاتحاد الأوروبي في العام نفسه، لكن طلبها توقف بسبب تدهور سجل حقوق الإنسان في تركيا ومواقفها من اليونان وقبرص اليونانية.

سعت ألمانيا إلى الحفاظ على علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا مع انتقادها لسجلها السيء في حقوق الإنسان والديمقراطية. وقادت معارضة خطة فرنسية في عام 2020 لفرض عقوبات صارمة على تركيا بسبب نزاعها مع اليونان. كما أنها دفعت من أجل زيادة تمويل الاتحاد الأوروبي لاستضافة تركيا للاجئين السوريين.

تتمتع ألمانيا وتركيا بعلاقات اقتصادية وثيقة، حيث بلغ حجم التجارة السنوية 41.1 مليار دولار في عام 2021، بزيادة سنوية قدرها 20.9 في المائة. في العام الماضي، زار ما يقرب من 3 ملايين سائح ألماني تركيا، علما أن ألمانيا هي موطن لأكبر عدد من السكان من أصل تركي في أوروبا.

ومن المقرر أن يعود شولتز إلى برلين في وقت لاحق من يوم الاثنين.