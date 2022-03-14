أنقرة (زمان التركية) – تحتفل تركيا بعيد الطب الموافق 14 مارس، بالتزامن مع هجوم الرئيس رجب طيب أردوغان، على الأطباء.

انعكس هذا الوضع على رسائل التهنئة بعيد الطب من الرموز المجتمعية.

عمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، نشر تغريدة على تويتر بمناسبة عيد الطب أشار خلالها بشكل ضمني إلى الرئيس أردوغان، الذي قال تعليقا على هجرة الأطباء من تركيا بسبب ضعف الرواتب “دعوهم يرحلوا”. أردوغان تعرض لانتقاد شديد جراء تصريحه.

أكرم أوغلو قال في رد غير مباشر على أردوغان: “لن يرحلوا إلى أي مكان، وسيعملون داخل هذا البلد بكل سعادة وفي أوضاع جيدة. أهنئ العاملين بالقطاع الطبي الذين يؤدون مهمتهم بتفان في كل الأوضاع بمناسبة عيد الطب”.

في الثامن من الشهر الجاري أدلى أردوغان من القصر الرئاسي بتصريحات خلال اجتماعه مع رؤساء الأحياء من النساء، تطرق خلالها إلى نقص أعداد الأطباء داخل المستشفيات الحكومية، قائلا: “ألم نكن نحن أيضا من قام بتنشئة وتعليم هؤلاء الأطباء؟ والآن يزعمون أننا نمنحهم رواتب ضعيفة”.

وأوضح أردوغان في تصريحاته أن الأطباء باتوا يهاجرون للخارج وينتقلون إلى القطاع الخاص بحثا عن رواتب أفضل، قائلا: “أقولها صراحة فأنا أحب الصراحة. من يريد منهم أن يرحل فليرحل. ونحن سنقوم بتوظيف الأطباء الذين تخرجوا حديثا وسنواصل المسيرة معهم.لا تقلقوا لن تخلوا البلاد من الأطباء”.

وأثارت تصريحات أردوغان انتقادات لاذعة من الأطباء والمنظمات الطبية والسياسيين.