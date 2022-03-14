أنقرة (زمان التركية) – أعرب رئيس بلدية أكشاكالي بولاية شانلي أورفة، عن دعمه للأطباء الذين هاجمهم مؤخرًا الرئيس رجب طيب أردوغان.

وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، أفاد محمد يالشين كايا رئيس بلدية أكشاكلي المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أن راتب نجله الطبيب يبلغ أيضا 7 آلاف ليرة، تماما مثل راتب عامل النظافة الذي يبلغ 7 آلاف ليرة.

وكان أردوغان علق على نقص أعداد الأطباء في المستشفيات الحكومية، قائلا: ” الآن يزعمون أننا نمنحهم رواتب ضئيلة. عندما سألت عن الأمر علمت أن رواتب الأطباء تتراوح بين 8-9 آلاف ليرة كحد أدنى ونحو 25 ألف ليرة كحد أقصى. وعلى الرغم من هذا يهربون إلى القطاع الخاص لتقديمه رواتب أفضل. أقولها صراحة فأنا أحب الصراحة. من يريد منهم أن يرحل فليرحل”.

جدير بالذكر أن يالشين كايا قد تصدر حديث الرأي العام بتصريحاته عن مشاريع قدمتها للمزارعين بلدية تونجالي التي يديرها الحزب الشيوعي التركي، قائلا: “العلويون يتمتعون بإيمان قوي، وهم رجال يحافظون على الحقوق. نموذج تونجالي هذا لن يحدث هنا”.