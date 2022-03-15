أنقرة (زمان التركية) – تظاهر عدد من الأطباء الأتراك في ميدان تقسيم الشهير بمدينة إسطنبول، احتجاجًا على هجوم الرئيس رجب طيب أردوغان عليهم.

تظاهرة الأطباء جاءت بمناسبة يوم الطب، وللتعبير عن رفضهم تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي أبدى فيها عدم التمسك بمن يرغب فيهم مغادرة تركيا بسبب ضعف الأجور.

أردوغان كان قد قال تعليقا على استقالة الأطباء من القطاع الصحي الحكومي للعمل في القطاع الخاص، والهجرة للعمل في الخارج: إذا أرادوا أن يغادروا، دعوهم يذهبون،انا اتكلم بصراحة. سنقوم بتوظيف أطبائنا الذين تخرجوا لتوهم من الجامعات”.

وخلال المظاهرة منعت الشرطة الأطباء من وضع أكاليل الزهور في ميدان تقسيم بمناسبة يوم الطب.

رفع الأطباء المحتجين شعار “اخجل يا أردوغان” تعبيرًا عن رفضهم تصريحات الرئيس

التركي.

وتعليقا على ما تعرض له الأطباء في إسطنبول، قال المدون التركي “ألما2″، إن تدخل الشرطة ضد أعضاء غرفة اسطنبول الطبية الذين أرادوا وضع إكليل من الزهور في ساحة تقسيم، عار! عار على أردوغان!”. وقال الحساب الذي يسمى “هالار”: “شعرت بالخجل أثناء المشاهدة. ألا تخجلون أبدا؟ هل يستطيع خادم الله أن يخرج من قصره ويقول كلمة واحدة؟ عار على أردوغان! عار عليكم جميعا!”.

جدير أنه بعد ساعات من احتجاج الأطباء في إسطنبول، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته تعمل على تشريع، لحل مشاكل العاملين في مجال الرعاية الصحية في البلاد.

جاء التغير في موقف أردوغان بعد ساعات من بدء إضراب عام على مستوى البلاد لمدة يومين شارك فيه عناصر الجيش الصحي في معظم المدن، مطالبين بزيادة أجورهم وتحسين ظروف عملهم، في خطوة هي الثانية من نوعها هذا العام.

وأفاد المشاركون في الإضراب الذي نظم بقيادة الجمعية الطبية التركية (TTB)، أن خطوتهم لن تؤثر على الطوارئ والعناية المركزة والمصابين بجائحة كورونا وعلاج مرضى السرطان.