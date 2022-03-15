أنقرة (زمان التركية)ــ طالبت شركات السياحة التركية الحكومة بدعم مالي لمواجهة التداعيات السلبية للحرب الروسية-الأوكرانية.

مع انطلاق الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا، في 24 فبراير الماضي ألغيت الحجوزات من أوكرانيا وروسيا، أكبر مصدر لقطاع السياحة في تركيا.

قال سيردار كارجيلي أوغلو، رئيس جمعية مديري الفنادق في منتجع بودروم، في تصريحات لصحيفة “جمهوريت” التركية، يوم الثلاثاء: “في العام الماضي، جلب قطاع السياحة 24 مليار دولار للاقتصاد التركي، وسيحتاج هذا العام إلى ما لا يقل عن 10 مليارات دولار لتغطية الديون والنفقات الأخرى”.

وأكد كارجي أوغلو أنه لا يمكن للسياحة الداخلية أن تنقذ القطاع هذا العام، مشيرًا أن الكثير من الفنادق سيتم بيعها بالمزاد العلني؛ لأن أصحابها لن يكونوا قادرين على سداد ديونهم.

كارجي أوغلو أضاف، قائلا: “ديون قطاع الإسكان في شكل قروض قائمة تتجاوز 8 مليارات ليرة (540 مليون دولار)، ومن الواضح أن الشركات لن تكون قادرة على سداد هذا المبلغ بسبب الحرب في أوكرانيا”.

من جانبه، شدد الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق “نيرفانا” في مجموعة “كيليت” على حاجة القطاع إلى دعم عاجل للقرض حتى يتمكن من سداد ديونه المستحقة والبقاء خلال الفترة الحالية.

بينما ذكر الكاتب في مجال السياحة فهمي كوفتي أوغلو أن البنوك التركية باعت بالفعل 271 فندقًا للوفاء بالديون غير المسددة لأصحابها السابقين خلال جائة كورونا.

إيرول أكبولوت الذي أسس أحد المواقع الإلكترونية الرائدة في مجال السياحة والفندقة حذر من أن القطاع قد يكون مهددًا بالانقراض ما لم تقدم الحكومة الدعم المالي والحوافز اللازمة.

يذكر أن تركيا كانت تتوقع قبل اندلاع الحرب أن تساوي أو تتجاوز عائدات السياحة هذا العام الرقم القياسي البالغ 35 مليار دولار الذي حققه في عام 2019، علمًا أن حوالي 4.5 ملايين روسي ومليوني أوكراني زاروا تركيا في عام 2021، وفقًا لبيانات وزارة السياحة التركية.