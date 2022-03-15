أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، إن الأطباء هم تاج الرؤوس، مطالبهم بالتحلي بالصبر، في ظل تعرضهم للانتقاد مؤخرًا.

تصريحات كيليتشدار أوغلو جاءت خلال تدوينة له على تويتر، بمناسبة يوم الطب.

وأوضح كيليتشدار أوغلو في تدوينته أن العاملين في الصحة هم الذين نعهد إليهم بصحتنا، وبالتالي هم تاج رؤوسنا.

وأضاف رئيس الحزب المعارض: “تحلوا بالصبر، لم يتبق سوى القليل؛ سنزيح الشخص الموجود في القصر، عبر وضع صندوق الاقتراع!” في إشارة إلى الرئيس رجيب طيب أردوغان.

في الثامن من الشهر الجاري تطرق أردوغان إلى نقص أعداد الأطباء في المستشفيات الحكومية، قائلا: “ألم نكن نحن أيضا من قام بتنشئة وتعليم هؤلاء الأطباء؟ والآن يزعمون أننا نمنحهم رواتب ضعيفة”. وتعليقا على مغادرة الأطباء للخارج والانتقال إلى القطاع الخاص بحثا عن رواتب أفضل، قال أردوغان: “أقولها صراحة فأنا أحب الصراحة. من يريد منهم أن يرحل فليرحل. ونحن سنقوم بتوظيف الأطباء الذين تخرجوا حديثا وسنواصل المسيرة معهم.لا تقلقوا لن تخلوا البلاد من الأطباء”.

وأشار كيليتشدار أوغلو إلى أن حزبه يقف مع الأطباء، وسينشؤون مستقبلا نظامًا صحيًا ستتحسن فيه ظروف عمل الأطباء وسيتم مكافئتهم على جهودهم.