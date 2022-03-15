أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي عن صفات المرشح الرئاسي الذي يرغب فيه الأتراك.

تواصل مؤسسات استطلاع الرأي في تركيا دراساتها بشأن الانتخابات المقبلة.

مؤسسة أكسوي للدراسات واستطلاعات سألت المشاركين عن أبرز الصفات التي يبحثون عنها في رئيس الجمهورية.

أوضح 42.8 في المئة من المشاركين أنه يتوجب على رئيس الجمهورية أن يكون عادلا.

وأوضح 35 في المئة من المشاركين أن أكثر صفة يبحثون عنها في رئيس الجمهورية هي الحيادية، بينما أفاد 26.2 في المئة من المشاركين أنه يتوجب على رئيس الجمهورية أن يكون ديمقراطي.

هذا وأعرب 1.8 في المئة من المشاركين عن رغبتهم في تمتع رئيس الجمهورية بالهدوء.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية في تركيا من المقرر أن تعقد عام 2023. تقول المعارضة إنها تسعى لإزاحة الرئيس رجب طيب أردوغان عن السلطة، والعودة إلى نظام الحكم البرلماني.