أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية أن اكثر من 11 مليون مواطن في تركيا، حصلوا على مساعدات حكومية في عام 2021، من أجل توفير متطلباتهم الأساسية.

كشف تقرير نشاط وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية لعام 2021 مرة أخرى عن حالة الفقر والأزمة الاقتصادية المتزايدة في تركيا.

وبحسب معطيات الوزارة، استفاد 5 ملايين 903 آلاف 515 أسرة، من المساعدات الاجتماعية في عام 2021، بعد أن سحقتهم الأزمة الاقتصادية، فيما حصلت 2 مليون و 476 ألف و 457 أسرة على مساعدات اجتماعية منتظمة. تم تقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي إلى 141.275 طفلاً لا تستطيع أسرهم الاعتناء بهم.

بلغ إجمالي المستفيدين من المساعدات الحكومية العام الماضي 11 مليون و369 ألفاً و761 مواطنًا.

في عام 2021، عندما كانت ملايين الأسر تكافح للعيش بمساعدات اجتماعية، أنفقت الدولة 97.8 مليار ليرة تركية على المساعدة الاجتماعية. ارتفع الإنفاق على المساعدة الاجتماعية في عام 2021 بنسبة 73٪ مقارنة بعام 2019 وبنسبة 42٪ مقارنة بعام 2020.

ووفقًا لبيانات وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، تم توفير 97.8 مليار ليرة تركية من نفقات المساعدة الاجتماعية من الميزانية في عام 2021.

وأفادت التقارير أن حصة المساعدة الاجتماعية في الناتج المحلي الإجمالي كانت 1.74 في المائة. يذكر أنه في حين تم تقديم المساعدة الاجتماعية إلى 5 ملايين 903 آلاف 515 أسرة في عام 2021، استفاد 2 مليون و 476 ألف و 457 أسرة من المساعدة المنتظمة.

وفي عام 2021، تم تقديم مساعدات بقيمة 119.6 مليون ليرة تركية للمواطنين الذين اضطروا للعيش في منازل قديمة جدًا ومهملة وغير صحية للعيش فيها، وذلك لشراء الرعاية والسلع المنزلية. تم تسجيل عدد الأسر ضمن هذا النطاق بـ 30،363.

وفي عام 2021، تمكن 131،707 طالبًا من مواصلة تعليمهم باستخدام أدوات مكتبية مقدمة من مؤسسات المساعدة الاجتماعية والتضامن. بالنظر إلى أن 41،965 طالبًا تلقوا مساعدات قرطاسية في عام 2020، فقد تضاعف عدد الطلاب الذين يتلقون المساعدة ثلاث مرات في عام 2021.

وكشفت معطيات الوزارة أن عدد الأشخاص الذين لا يستطيعون سداد أقساط ديون جهاز الأمن العام، وهو كابوس المواطنين العاطلين عن العمل والعاطلين عن العمل، يقترب من 9.5 مليون.