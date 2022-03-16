أنقرة (زمان التركية) – خسر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دعوى تعويض كان قد رفعها على زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو.

خبر خسارة أردوغان للقضية أعلنه جلال تشاليك محامي كمال كيليتشدار أوغلو، عبر تدوينة على حسابه الرسمي على تويتر.

وقال تشاليك في تغريدته إن الرئيس أردوغان خسر مجددا دعوى قضائية رفعها ضد كيليتشدار أوغلو وطالب خلالها بتعويض 500 ألف ليرة، بسبب حديث لكيليتشدار أوغلو في الأول من ديسمبر 2020.

وأكد تشاليك أن المحكمة الابتدائية الثانية عشرة في أنقرة، وجدت أن كيليتشدار أوغلو غير مذنب.

وكان كيليتشدار أوغلو قال خلال خطاب له في ديسمبر 2020، إن أردوغان عندما كان رئيسا لوزراء تركيا تعاون مع حركة الخدمة وتآمر على الجيش.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان فرضت العام الماضي تعويضًا ماليًا بقيمة 11 ألف و385 يورو لرئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، كمال كليجدار أوغلو، وأكدت أن محاكمته في 2012 بتهمة إهانة الرئيس رجب أردوغان، هو انتهاك صريح لحرية التعبير عن الرأي.