أنقرة (زمان التركية) – أصبحت الطائرات الروسية، تحط في عدد قليل للغاية من مطارات العالم، بعد فرض عقوبات واسعة على موسكو، ومنع طائراتها من التحليق في أجواء العديد من الدول.

رابطة منظمي الرحلات السياحية ذكرت أن روسيا باتت تسير رحلات مباشرة إلى 15 دولة فقط من بينها تركيا في ظل العقوبات المفروضة عليها بسبب الهجوم العسكري على أوكرانيا.

وتضمنت الدول التي تستقبل رحلات روسية مباشرة كل من تركيا والإمارات والبحرين وقطر والمغرب وإيران وبيلاروسيا وكازخستان وأرمينيا وقيرغرستان وأوزباكستان وطاجكستان والهند وسريلانكا وتركمنستان.

وسيتوجب على السياح الروس حجز رحلة غير مباشرة للذهاب إلى وجهاتهم المعتادة التي تتضمن أبخازيا واليونان ومصر وتايلاند والمالديف وإندونيسيا وسيشل.

هذا وتعد أبخازيا هي الجهة الأرخص للمواطنين الروس في الوقت الحالي، حيث يمكنهم قضاء العطلة بها مقابل 24 ألف روبل ما يعادل 200 دولار فقط.