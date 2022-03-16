أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا زعيم المافيا، عمر أودا، المطلوب في إسرائيل بموجب مذكرة حمراء صادرة عن الإنتربول.

وحدة الاستخبارات بمديرية أمن إسطنبول رصدت زعيم المافيا في منطقة شيشلي بالمدينة، وأبلغت وحدة الأمن العام التي اكتشفت أن أودا يقيم برفقة صديقته في حي الجمهورية بمنطقة شيشلي.

وأسفرت حملة أمنية عن القبض على أودا المطلوب في إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم تنظيمية خلال الفترة بين عامي 2017 و2019.

وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى أودا القتل ومحاولة القتل وغسيل الأموال والابتزاز وتدبير مكيدة لارتكاب جرم والخطف بهدف الابتزاز ومحاولة نسف مبنى بمواد متفجرة.

وعقب الانتهاء من الإجراءات بمديرية الأمن تم عرض أودا على المحكمة المناوبة التي قضت بحبسه.

يأتي ذلك بعد أيام من زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوق تركيا، في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين.

يذك أنه في فبراير الماضي زعمت القناة 12 الإسرائيلية، أن جهاز المخابرات “الموساد” ساعد بالتنسيق مع جهاز المخابرات التركي في إحباط 12 عملية إرهابية ضد مواطنين إسرائيليين في تركيا خلال العامين الماضيين.