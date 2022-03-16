أنقرة (زمان التركية) – قالت نائبة رئيس البرلمان الإسرائيلي، غيداء ريناوي زعبي، إن الشراكة الدبلوماسية القوية للغاية بين تركيا وإسرائيل، من المنتظر أن يكون لها تأثير على منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنقرة لإجراء محادثات رسمية يوم الأربعاء 9 آذار / مارس. وأصبح هرتسوغ أول زعيم إسرائيلي يأتي إلى تركيا بعد الرئيس السابق شيمون بيريز. وخلال الزيارة التي تمت بعد 14 عامًا بالضبط، تمت مناقشة العلاقات الثنائية بالإضافة إلى القضايا الإقليمية العالمية.

وفي حديثها عن الزيارة، صرحت نائبة رئيس البرلمان الإسرائيلي والبرلمانية عن حزب ميرتس، غيداء ريناوي زعبي أن زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا هي زيارة تاريخية.

وأكدت زعبي أن الشراكة الدبلوماسية القوية للغاية بين تركيا وإسرائيل سيكون لها تأثير إيجابي على منطقة الشرق الأوسط بأكملها والاقتصاد والدبلوماسية وجميع المجالات الأخرى.

ومشيرة إلى أن هناك العديد من التغيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، قالت زعبي: “نحن في بداية حقبة جديدة، وأنا أنظر إليها بشكل إيجابي للغاية. الشراكة الدبلوماسية القوية بين تركيا وإسرائيل سيكون لها تأثير إيجابي على مجمله. أعتقد أنه سيتم اتخاذ المزيد من الخطوات في هذه المجالات. ونتطلع إلى زيارة وزير الخارجية التركي قريبًا. وسنرى المزيد من الخطوات الإيجابية في هذه المجالات”.

وأكدت زعبي أن التعاون بين البلدين سيزداد، متابعة: “أعتقد أن التعاون الاقتصادي هو منصة صلبة للتعاون الدبلوماسي والتقدم في المجالات الأخرى. التجارة والصناعة مجال آخر للتعاون”.

كما ذكرت زعبي أن زيارة الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ لتركيا، أثارت حماس الشعب الإسرائيلي، حيث كان الناس متحمسين لهذا التغيير الإيجابي بعد هذا الوقت الطويل.