أنقرة (زمان التركية) – يستعد وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين النبطي، للتوجه إلى العاصمة البريطانية لندن، في ثاني زيارة له هذا العام.

زيارة نبطي إلى لندن، ستكون من أجل حضور مؤتمر التمويل الأخضر بين المملكة المتحدة وتركيا، المنعقد يوم الخميس.

وفي اليوم الثاني من برنامج نبطي في لندن، من المتوقع أن يشارك في برنامج “إفطار المستثمر الدولي” الذي تنظمه جمعية المستثمرين العقاريين حيث سيشرح إمكانات تركيا في القطاع وفرص الاستثمار للأجانب.

كما سيحضر نبطي حفل افتتاح بورصة لندن في إطار زيارته، فضلا عن لقائه مع مستثمرين أجانب، ليقدم لهم معلومات حول التوقعات الاقتصادية لتركيا، وسيشرح بالتفصيل “إمكانات البلاد وفرصها وفرصها الاستثمارية”.

يذكر أن نبطي زار لندن في الـ9 من فبراير الماضي، والتقى بما يقرب من 100 من كبار المديرين التنفيذيين.

كما سيزور وزير المالية التركية معرض العقارات الدولي (MIPIM) 2022 الذي سيعقد في مدينة كان بفرنسا، وسيستمر حتى 18 مارس.