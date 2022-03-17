أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حزب العدالة والتنمية لم يخسر بلديتي إسطنبول وأنقرة، رغم أن عمدة البلدية في المدينتين منتميان لحزب الشعب الجمهوري المعارض.

تصريحات أردوغان جاءت لنواب حزبه أثناء اجتماعه بهم، مضيفا: “لدينا الأغلبية في البلديات. نحن على رأس عملنا في البلديات وندير معًا البلديات. لذلك لا تظنوا أننا فقدنا البلديات بالكامل” في إشارة لسيطرة الحزب الحاكم على مجالس البلديات.

عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلوا اشتكى عدة مرات من عرقلة مجلس البلدية لمشاريع هامة.

أردوغان انتقد عمدة بلدية إسطنبول وأنقرة المنتميين لحزب الشعب الجمهوري، مشيرا إلى أن حزبه على دراية بالمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد وأنهم يبذلون جهودًا لحلها.

وكان حزب الشعب الجمهوري تمكن في انتخابات البلديات عام 2019 من الفوز ببلديات المدن الكبرى مثل أنقرة وإسطنبول وأزمير، بعد أن ظلت لسنوات تحت سيطرة الحزب الحاكم.

و أصدر الرئيس التركي تعليماته للمشرعين بالعمل في الدوائر الانتخابية، مؤكدا أن انتخابات عام 2023 ستكون ذات أهمية حاسمة.

كما ناقش الاجتماع كسب ناخبين جدد للحزب والإجراءات الواجب اتخاذها لوقف الانفصال عن الحزب. وفي هذا السياق، أعلن أردوغان أنهم سيلتقون بنواب سابقين عن حزب العدالة والتنمية في الأيام المقبلة في حدث أسماه “اجتماعات الولاء”.