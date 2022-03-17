أنقرة (زمان التركية) – أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مشاركته في قمة قادة حلف الناتو في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

أردوغان قال إن القمة ستتيح الفرصة لمواصلة اللقاءات نظرا لأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ستظل مستمرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البولندي، أندجي دودا، في قصر شانكايا.

وخلال المؤتمر أفاد أردوغان أن اللقاء شهد تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والتركيز أكثر على التطورات في سياق روسيا وأوكرانيا.

وأوضح أردوغان أنه ونظيره البولندي تبادلا خلال اللقاء الأفكار بشكل مفصل كحليفين بالناتو مفيدا أن الرابع والعشرين من الشهر الجاري سيشهد قمة لقادة حلف الناتو.

وأضاف أردوغان أن اللقاء تضمن أيضا تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن أمن أوروبا، قائلا: “اتفقنا على ضرورة تسريع الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب القائمة في أوكرانيا، وسنواصل بصفتنا تركيا مبادراتنا التي تهدف للتوصل إلى وقف إطلاق النار. وزير الخارجية التركي عقد لقاءات في موسكو، وسيتجه إلى أوكرانيا. نواصل دبلوماسية مكوكية مكثفة، وسنواصل التباحث والتعاون مع بولندا خلال تلك المرحلة”.