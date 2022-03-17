أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي، عن تقارب نسبة التأييد الشعبي لحزب الشعب الجمهوري المعارض مع حزب العدالة والتنمية الحاكم.

استطلاع الرأي أجرته مؤسسة أكسوي للدراسات واستطلاعات الرأي.

وخلال استطلاع الرأي المشار إليه تم سؤال المشاركين عن الحزب السياسي الذي سيصوتون له في حال انعقاد انتخابات.

نتائج الاستطلاع جاءت على النحو التالي:

العدالة والتنمية: 29.8 في المئة

الشعب الجمهوري: 28.4 في المئة

الخير: 13.6 في المئة

الشعوب الديمقراطي الكردي: 9.9 في المئة

الحركة القومية: 8.6 في المئة

حزب المستقبل: 1 في المئة

حزب الديمقراطية والتقدم: 2.9 في المئة

حزب السعادة: 1 في المئة

الأحزاب الأخرى: 4.7 في المئة.

أرتان أكسوي، مدير عام المؤسسة، قال إن نتائج استطلاع الرأي الأخير تشير إلى إمكانية تفوق أصوات ممثل المعارضة الرئيسي في تركيا حزب الشعب الجمهوري، على أصوات حزب العدالة والتنمية الحاكم في أي لحظة.

وتتسبب الأزمة الاقتصادية، وارتفاع معدل التضخم النقدي، وتراجع قيمة الليرة، في سخط متزايد لدى عامة الشعب في تركيا تجاه حكومة حزب العدالة والتنمية.