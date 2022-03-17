أنقرة (زمان التركية)ــ دعار رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا السفير نيكولاس ماير لاندروت، أنقرة إلى وقف عمل وسائل الإعلام الروسية على أراضيها.

السفير نيكولاس ماير لاندروت قال إنه يتعين على تركيا أن تحرص على عدم المساهمة في جهود الدعاية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

دعا السفير أنقرة إلى تقييد الوصول إلى “قنوات الدعاية الروسية” مثل روسيا توداي.

وأفاد ماير لاندروت أن حكومة حزب العدالة والتنمية تسعى إلى إقامة “توازن” بين روسيا وحلفائها الغربيين، معبرًا عن أمله بألا تقوض عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا.

تصريحات رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في تركيا تأتي في وقت تواجه فيه روسيا اتهامات بتوظيف موقف أردوغان في الالتفاف حول العقوبات الأمريكية والغربية، بعدما خرق في وقت سابق العقوبات الأمريكية على إيران من خلال بنوك تركية.

علقت دول الاتحاد الأوروبي عمل وسائل الإعلام الروسية مثل سبوتنيك وروسيا اليوم على أراضيها بسبب الحرب على أوكرانيا، فيما انسحبت عدد من وسائل الإعلام الدولية من روسيا.

وأكد السفير الأوروبي أن تركيا تقف علانية إلى جانب الناتو وأوكرانيا من جهة، وتنتقد حلفاءها الغربيين مرارًا وتكرارًا من جهة أخرى، في إشارة منه إلى ضرورة قيام تركيا بتطوير موقف واضح فيما يتعلق بروسيا، مشددًا على أن تركيا لن تكون قادرة على الحفاظ على ما سماه “التوازن” على المدى الطويل.

صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في 4 مارس أن إبقاء المجال الجوي التركي مفتوحًا أمر مهم لأسباب استراتيجية وإنسانية، في حين أغلق الاتحاد الأوروبي مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية في 27 فبراير.

يذكر أنه لا يمكن الوصول في تركيا إلى صفحة يوتيوب قناة سبوتنيك المملوكة للدولة الروسية منذ 12 مارس، بحسب قرار اتخذته إدارة يوتيوب لا السلطات التركية.

وكان أوكرانيون يقيمون في تركيا نظموا في وقت سابق احتجاجا للمطالبة بتجميد نشاط وسائل الإعلام الروسية في تركيا. ترفض أنقرة المشاركة في توقيع عقوبات على روسيا أو حظر أجوائها أمام الطيران الروسي.