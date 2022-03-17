أنقرة (زمان التركية) – زعم الاقتصادي الشهير تيموثي آش، أن روسيا ستستخدم القطاع المالي في تركيا للالتفاف على العقوبات الاقتصادية الدولية بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال آش في مقال نشر على مدونته الخاصة، إنه من الواضح تمامًا أن روسيا ستستخدم تركيا وخاصة القطاع المالي للالتفاف على العقوبات الغربية بسبب غزو أوكرانيا، وهناك خيار آخر نادر بالنسبة لروسيا وهو دبي.

وأكد آش أنه إذا أراد الغرب أن ينجح في فصل روسيا عن التدفقات المالية والأسواق والتجارة، فإنه يحتاج إلى نهج واضح تجاه تركيا.

وأضاف آش في مقاله: “بغض النظر عن تصرفات الحكومة التركية، فإن معظم المؤسسات المالية التركية ستأخذ تحذيرات العقوبات الغربية على محمل الجد. على الأقل البنوك الخاصة. تتعامل البنوك الخاصة مع مثل هذه المواقف بمهنية عالية، ولديها أيضًا إدارة قوية للمخاطر وتدرك جيدًا عواقب عدم الامتثال للعقوبات الغربية”.

ولكن أشار آش إلى أنه رغم ذلك، ستحاول بعض المؤسسات الالتفاف على العقوبات بطريقة ما. لذلك، فإن الحوافز ضرورية لهم للامتثال للعقوبات.

وتابع آش: “بالنظر إلى الدعم الذي قدمه الغرب لتركيا في هذا الوقت العصيب، من الواضح أن تركيا تلعب الدور الأهم بين دول العالم الثالث للحرب”.

وأكد آش أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن خسارة عائدات السياحة، سيؤدي إلى تفاقم أزمة ميزان المدفوعات السيئ بالفعل ومشاكل التضخم في تركيا، بل ويجعلها خارجة عن السيطرة، ولذلك يبدو من الصعب حقًا على تركيا تجنب أزمة ميزان المدفوعات في الوقت الحالي دون أي مساعدة خارجية.

وشدد آش على أنه لهذا السبب، من الأهمية بمكان أن تقدم الدول الغربية المساعدة المالية لتركيا. يمكن للولايات المتحدة أن تقدم ضمان قرض للخزانة ويمكن للبنوك المركزية في البلدان المتقدمة تقديم تسهيلات المبادلة إلى البنك المركزي التركي.

يذكر أن بنك خلق التركي يحاكم في الولايات المتحدة بتهمة خرق العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

يذكر أن رجل الأعمال التركي الإيراني الأصل رضا ضراب، أحد المتهمين في تسهيل خرق العقوبات على إيران، قال في اعترافاته بالولايات المتحدة إن استغلال بنك خلق كان بعلم رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان.