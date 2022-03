موسكو (زمان التركية) – صرحت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن القوات الروسية أسقطت طائرة تركية الصنع من طراز تي بي 2 بايراكتار في العاصمة كييف، في تطور هو الأول من نوعه منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير المنصرم.

يأتي هذا التطور بعد أن كشف موقع “نورديك مونيتور” السويدي عن معلومة لم يتم الانتباه إليها، خلال مقطع فيديو نشره رئيس الأركان الأوكراني فاليري زالوجني لطائرات بايراكتار التركية.

وأوضح الموقع أن المحطة الأرضية التي تتحكم بالطائرات التركية المسيرة تضم مهندسين أتراكًا لتشغيل الطائرات، ويسمع صوتهم وهم يتكلمون باللغة التركية، مما قد يشير إلى أن دور تركيا لا يقتصر على تصدير الطائرات المسيرة إلى أوكرانيا، وأن هناك توجيها للجيش الأوكراني وتحكما في الطائرات المسيرة من قبل الأتراك.

وعلقت وزارة الدفاع الروسية على صور نشرتها عبر تويتر زعمت أنها تعود لطائرة بدون طيار تي بي 2 بايراكتار التركية محطمة في كييف، حيث قالت: “إحدى طائرات بايراكتار المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية التي تم إسقاطها في منطقة كييف”.

ومن اللافت أن صيغة الجمع في عبارة “إحدى طائرات بايراكتار المحطمة” قد تشير إلى وقوع حوادث أخرى مماثلة في وقت سابق.

اشترت أوكرانيا ما لا يقل عن 20 طائرة بدون طيار من طراز تي بي 2 بايراكتار من تركيا في السنوات الأخيرة، وكانت تستخدمها بفعالية ضد القوات الروسية في الغزو الذي انطلق الشهر الفائت.

وكان مسؤولون أوكرانيون شاركوا مرارًا مقاطع فيديو تصور الغارات الجوية التي شنتها طائرات مسيرة تركية على مواقع عسكرية روسية.

في أعقاب استضافة تركيا وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا بمدينة أنطاليا الساحلية خلال الأسبوع الماضي، لإجراء محادثات للتوصل إلى اتفاقية هدمنةـ توجه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى موسكو يوم الأربعاء في إطار الجهود الدبلوماسية المتجددة.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الوزير الركي جدد من موسكو دعوة بلاده إلى وقف الحرب الحرب الروسية الأوكرانية، واعتزامها على ضمان وقف دائم لإطلاق النار.

🇷🇺🇺🇦 Один из сбитых в Киевской области беспилотников «Байрактар ТБ-2»

💥 One of the downed Bayraktar drones of Ukrainian Armed Forces in Kiev region pic.twitter.com/WobXrLsTru

— Минобороны России (@mod_russia) March 17, 2022