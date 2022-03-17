أنقرة (زمان التركية) – توقع سفير الاتحاد الأوروبي السابق في أنقرة مارك بيريني، تعقد العلاقات التركية الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.

السفير السابق بيريني عبر عن ذلك خلال مقال بعنوان “لهجة موسكو الجنوبية” في مركز كارنيغي للشرق الأوسط.

وأوضح بيريني أن الغزو الروسي لأوكرانيا وما تلاه من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات قوبل برد فعل غير مسبوق من الدول الغربية.

وفي إشارة إلى أنه من السابق لأوانه التكهن بالنقطة التي سيتوقف عندها الغزو الروسي لأوكرانيا، أكد بيريني أنه من المهم بالفعل النظر إلى ما وراء الأفق وتحليل الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا في المناطق الجنوبية.

وأشار بيريني إلى أن نتائج السيناريو الذي سيكون فيه موقف روسيا الحالي من هيكل القوة الأوتوقراطية، التي هي في علاقة عدائية دائمة مع الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي، دون أن تكون جزءًا من اتفاقيات الشرق والغرب، مهمة للغاية.

وشدد بيريني على أن هذا لن يجعل العالم الغربي فقط مضطرا إلى إعادة التفكير في معظم سياساته، ولكن سيتعين على دول جنوب روسيا أن تأخذ في الاعتبار التغييرات لناتجة عن احتلال أوكرانيا.

قدم سفير الاتحاد الأوروبي السابق في أنقرة خمس نتائج قد تؤدي إلى تغييرات محتملة:

أولاً: من المرجح أن يصبح “النموذج السياسي” لروسيا هو المفضل لعدد من القادة في دول الشرق الأوسط في البحر الأبيض المتوسط ​​- ولا سيما سوريا – وكذلك لدول إفريقيا جنوب الصحراء بما في ذلك جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي. – وبدرجة أقل بالنسبة لتركيا. ناهيك عن المصالح الجيوسياسية للاعبين أكبر مثل الصين ودول الخليج الفارسي الكبرى والهند لتبني مواقف روسيا، حتى لو لم تدعمها بنشاط.

النتيجة الثانية: أدى الغزو الروسي قصير النظر لأوكرانيا بشكل كبير إلى تعزيز تماسك الاتحاد الأوروبي، في غضون أسبوعين فقط، تمكن الاتحاد الأوروبي من الابتعاد عن روسيا والمضي قدمًا في سياسة تنويع الطاقة ومبيعات الأسلحة للأجانب. والأهم من ذلك، ردت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الحكومات المقربة من موسكو، بشكل مشترك على الغزو الروسي.

النتيجة الثالثة: من المتوقع أن تتجادل روسيا والغرب بقوة أكبر في الأمم المتحدة، مما يجبر الدول خارج المدار الغربي على الانحياز لأحد الجانبين. لقد توقف الحوار بين الناتو وروسيا بالفعل وانسحبت موسكو من اجتماعات المجلس الأوروبي.

النتيجة الرابعة: ستواجه دول الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط ​​وأفريقيا عواقب وخيمة. تكلفة استيراد الحبوب سوف تزداد. ستكون هناك مفاوضات أكثر صرامة في الأمم المتحدة للحصول على دعم من دول ثالثة، على سبيل المثال بشأن سوريا أو ليبيا.

النتيجة الخامسة: ستواجه تركيا مشاكل أكثر في وقت تطلق فيه حملة شاملة لإعادة العلاقات الدبلوماسية وتجري محادثات رفيعة المستوى مع الإمارات والسعودية وأرمينيا وإسرائيل واليونان لهذا الغرض. على المدى القصير، ليس هناك شك في أن تركيا ستحاول الحفاظ على أكبر قدر ممكن من التوازن في علاقاتها مع روسيا وأوكرانيا وتشجيع دورها المحتمل في “الوساطة”.

وبحسب السفير مارك بيريني، فإن الحفاظ على العلاقات الدافئة مع موسكو سيصبح حتمًا إشكاليًا، نظرًا للعنف المتعمد ضد المدنيين الأوكرانيين والبنية التحتية المدنية، حيث تم محو أوكرانيا اليوم من الخريطة.