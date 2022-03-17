أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي أن 82 في المئة من الأتراك يرغبون في عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، على عكس موقف الرئيس رجب طيب أردوغان.

استطلاع الرأي أجرته مؤسسة متروبول، وكشف أيضا أن 85 في المئة من ناخبي حزب العدالة والتنمية الحاكم يدعمون هذا الأمر.

أوزر سنجار، المدير العام ومؤسس متروبول للدراسات، أعاد نشر نتائج استطلاع الرأي، بشأن نظرة الأتراك للاجئين السوريين.

يأتي ذلك عقب تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأخيرة التي رفض خلالها حديث المعارضة عن ترحيل السوريين حال الوصول إلى السلطة.

وعكس استطلاع الرأي الذي تم إجرائه في أغسطس من عام 2021 رغبة 81.7 في المئة من الأتراك في عودة السوريين إلى بلدهم، بينما يرى 10.8 في المئة من الناخبين أنه يتوجب على اللاجئين السوريين مواصلة العيش داخل تركيا.

ويرى 76 في المئة من الناخبين أن اللاجئين يشكلون عبئا على اقتصاد البلاد، في حين يؤكد 72 في المئة من الناخبين أنهم يشكلون مشكلة أمنية.

ويوضح 71 في المئة من الناخبين أن اللاجئين سلبوا الأتراك فرصهم في العمل، بينما يشدد 14 في المئة من الناخبين على ضرورة عدم استقبال تركيا أي لاجئين جدد.

واستنادا على القاعدة الحزبية كشفت نتائج استطلاع الرأي أن 85 في المئة من ناخبي العدالة والتنمية يدعمون عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بينما تبلغ هذه النسبة 90 في المئة في أوساط ناخبي الشعب الجمهوري و98 في المئة في أوساط ناخبي حزب الخير و88 في المئة في أوساط ناخبي الشعوب الديمقراطي الكردي و62 في المئة في أوساط ناخبي حزب الحركة القومية و84 في المئة في أوساط ناخبي حزب السعادة.

وفي تعليق منه على تصريحات أردوغان الأخيرة أفاد سنجار أن 82 في المئة من الأتراك و85 في المئة من ناخبي العدالة والتنمية لا يرغبون في بقاء اللاجئين السوريين داخل تركيا.

أضاف قائلا: “استنادا على هذه البيانات يبدو أن العالم الغربي وليس السياسة الداخلية هي المعنية من تصريحات أردوغان الأخيرة. هل يسعى أردوغان بهذا لتلطيف علاقاته مع الغرب؟”.