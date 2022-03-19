أنقرة (زمان التركية) – تعرض الصحفي التركي أحمد دونماز مراسل صحيفة “زمان” التركية سابقًا، للاعتداء في السويد.

خلال اصطحاب دونماز ابنته البالغة 6 سنوات من المدرسة في ستوكهولم، عاصمة السويد تعطلت سيارته، وعندما نزل منها للمعاينة اعتدى عليه شخصين أمام ابنته.

بسبب الاعتداء فقد دونماز الوعي نتيجة إصابة في الرأس، وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة في إحدى المستشفيات في السويد.

يذكر أن دونماز معروف بكتابته حول المنظمات الإجرامية، وهو معروف بقربه من حركة الخدمة، وعمل في صحيفة زمان التي تم إغلاقها في تركيا بموجب مرسوم قانون خلال حالة الطوارئ، فيما تواصل حاليا مسيرتها من الخارج.

وكان دونماز تعرض للتهديد من قبل مهرب السلاح الشهير، إحسان هيزارجي، بعد مقطع الفيديو الذي نشره على موقع يوتيوب بعنوان “صعود إيهان بورا كابلان، مافيا -سليمان- صويلو”. وكان أحمد دونماز قد نشر رسائل تهديد الحظ التي وصلته عبر واتس آب على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال دونماز في وقت سابق: زعيم “مافيا أنقرة، إحسان هيزارجي، الذي ورد ذكره في مقاطع الفيديو العشرة الخاصة بي، أرسل لي رسالة تهديد: لا تثق بوجودك في السويد، سأقطع رأسك في غضون 24 ساعة”.