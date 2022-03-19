أنقرة (زمان التركية) – توقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي أن يظل التضخم في تركيا فوق 60% في عام 2022.

ويقترب معدل التضخم النقدي في تركيا حاليا من 55 بالمئة.

نشر بنك جولدمان ساكس تقريرًا جديدًا عن تركيا. وجاء في التقرير أن التضخم السنوي في تركيا سيظل مرتفعا فوق 60٪ طوال عام 2022.

وأوضح البنك أن السبب وراء ذلك هو الموقف السياسي “غير المستقر” للحكومة في تركيا وارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف البنك أن ميزان مدفوعات تركيا قد يضعف بسبب الصراعات المستمرة في المنطقة وتباطؤ الرغبة في المخاطرة في الأسواق الناشئة.

كما أشار البنك إلى أن هناك انفصالًا بين التوقعات الاقتصادية وقرارات السياسة النقدية في تركيا، وأن معدل الفائدة الحقيقي السلبي الخطير الذي أنشأه البنك المركزي هو انعكاس ملموس لهذا الوضع.

وتابع البنك: “هذا الوضع يشير إلى أن سعر الفائدة الحقيقي سيظل سالبًا لفترة طويلة. وهذه البيئة تركت أيضًا الليرة التركية في وضع هش”.

يذكر أن البنك المركزي التركي، أبقى معدل السياسة دون تغيير عند 14 في المائة أمس الجمعة، على الرغم من معدل التضخم البالغ 54 في المائة الشهر الماضي.