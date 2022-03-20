القاهرة (زمان التركية)ــ أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط “الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة الحوثي الإرهابية” فجر اليوم الأحد، على منشآت اقتصادية ومدنية في عدة مناطق جنوب المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك عبر إطلاق صاروخ باليستي وتسع طائرات مسيرة من اليمن.

قال بيان صادر عن الأمانة العامة إن “استمرار هذه الجماعة الإرهابية في القيام بهذه الأعمال العدائية ضد أهداف حيوية في المملكة يعكس مجدداً رفضها لجهود السلام، كما يعد خرقاً سافراً لقراري مجلس الأمن 2216 و2624 “.

ونقل البيان عن الأمين العام قلقه البالغ “إزاء مآلات استمرار هذه الأعمال العدائية الحوثية العابرة للحدود دون تحرك سريع وحاسم من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لهذا التصعيد التخريبي وتقويض إرهاب هذه الجماعة ومن يقف ورائها بهدف زعزعة إستقرار المنطقة، مجدداً التأكيد على وقوف الجامعة العربية بجانب المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية وحفظ إستقرارها وصون أمنها”.