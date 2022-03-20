أنقرة (زمان التركية) – عقب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الانتقادات بشأن رسوم عبور الجسور والطرق.

أردوغان قال خلال المؤتمر الاستشاري لحزب العدالة والتنمية الحاكم: “أنتم محقون، لكن هناك ثمن لكل خدمة تقدم. الناس يريدون الحصول على الخدمات بل ويريدونها مجانا. هذا أمر غير ممكن”.

وواصل أردوغان، قائلا: “فكروا في جسر شانق قلعة. هناك تكلفة للأمر، لكن انظروا إلى مميزاته. انظروا ماذا يحدث عندما تتوقف البواخر عن العمل. كانت الخدمات تتعطل. انظروا إلى جسر عثمان غازي والوقت المهدر. انظروا إلى الوقت الذي تم توفيره.

يُقال إن الجسور والطرق غالية. هناك مقولة شهيرة لـ بن علي يلدرم -رئيس الوزراء السابق- مفادها أن الخدمة الأغلى هي الخدمة المتميزة. إنه محق، فنحن نقدم كل هذه الأمور دون الحصول على قرش واحد من خزانة الدولة”.