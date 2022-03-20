أنقرة (زمان التركية)ــ ندد كل من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشي، بالغزو الروسي لأوكرانيا باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي.

جاء ذلك يوم السبت بمؤتمر صحفي مشترك في مدينة أنطاليا جنوب تركيا.

كما أكد الطرفان ضرورة التنسيق من أجل العمل على إصلاح الأمم المتحدة، في ضوء حق النقض (الفيتو) الممنوح لروسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن، الأمر الذي جعل أعلى هيئة لصنع القرار في الأمم المتحدة غير فعالة في معالجة الحرب في أوكرانيا.

ويزور هاياشي تركيا في إطار جولة تستغرق أربعة أيام، يزور خلالها دولة الإمارات العربية المتحدة حيث من المقرر أن يلتقي بنظيره الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اليوم الأحد.

قال هاياشي يوم السبت إن الوزراء اتفقوا على التعاون الوثيق في الحفاظ على النظام الدولي، وحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف الأعمال غير القانونية في أوكرانيا.

وقال هاياشي: “من المهم أن يرد المجتمع الدولي على روسيا بشكل موحد”، معبرا عن عميق امتنانه واحترامه لتركيا بسبب جهودها الدبلوماسية للتوسط بين روسيا وأوكرانيا.

كانت اليابان فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا تماشيا مع الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في مجموعة السبع، على عكس تركيا التي رفضت فرض أي عقوبات على روسيا حتى اللحظة.