أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي عن تفوق “تحالف الأمة” المعارض، على التحالف الذي يقوده الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، “تحالف الشعب”.

استطلاع الرأي أجرته مؤسسة “ألف” للأبحاث، بمشاركة 3200 ناخب في 51 ولاية.

وفي الاستطلاع الذي تم إجراؤه في الفترة من 10 إلى 15 مارس، سئل الناخبون “أي حزب ستصوت له إذا كانت هناك انتخابات عامة هذا الأحد؟”.

أظهرت النتائج أن نسب تأييد الأحزاب هي كما يلي: حزب العدالة والتنمية 28.7٪، حزب الشعب الجمهوري 24.1 %، حزب الجيد 16.1%، الشعوب الديمقراطي 8.4%، الحركة القومية 8.1%، الديمقراطية والتقدم 3.6%، المستقبل 4.1%.

وكشفت النتائج أن تحالف الأمة بقيادة حزب الشعب الجمهوري حصل على إجمالي أصوات 40.3%، بينما حصل تحالف الشعب على 36.8%.